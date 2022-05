«Alle 14 arrivo», ma stava scappando in Brasile: colf bloccata dopo un furto da 250mila euro (Di martedì 10 maggio 2022) Era stata accolta in casa come un membro della famiglia e trattata come tale, ma dopo quattro anni di servizio prestato come colf, la cupidigia ha prevalso su di lei. Una badante brasiliana, l’ultimo giorno di lavoro prestato presso una famiglia benestante di Trento, ha rubato quanti più gioielli e altri beni di valore le è stato possibile e ha lasciato la casa notte tempo. La padrona di casa, di primo mattino, ha cercato il bracciale l’oro che era solita indossare e si è accorta della sparizione. Il dubbio del furto ha portato la vittima a ispezionare anche i nascondigli dove aveva riposto il resto dei preziosi, così è arrivata la scoperta: le erano stati rubati gioielli, orologi e valori per oltre 250mila euro. Il messaggio alla datrice di lavoro: «Alle 14 ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) Era stata accolta in casa come un membro della famiglia e trattata come tale, maquattro anni di servizio prestato come, la cupidigia ha prevalso su di lei. Una badante brasiliana, l’ultimo giorno di lavoro prestato presso una famiglia benestante di Trento, ha rubato quanti più gioielli e altri beni di valore le è stato possibile e ha lasciato la casa notte tempo. La padrona di casa, di primo mattino, ha cercato il bracciale l’oro che era solita indossare e si è accorta della sparizione. Il dubbio delha portato la vittima a ispezionare anche i nascondigli dove aveva riposto il resto dei preziosi, così è arrivata la scoperta: le erano stati rubati gioielli, orologi e valori per oltre. Il messaggio alla datrice di lavoro: «14 ...

