Allarme dentisti | “Con allineatori fai-da-te rischi per pazienti e medici”

(Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Comunicazioni da parte dell’azienda direttamente al paziente, invio degli apparecchi a casa, App che consentono di prendere l’appuntamento con il dentista più vicino che non fa la diagnosi ma funge da semplice ‘braccio’. Si diffonde sempre di più, in tutto il mondo, Italia compresa, il fenomeno di un particolare ‘fai-da-te’ per glidentali trasparenti, con i produttori che “si rivolgono direttamente aibypassando il professionista, che diventa a tutti gli effetti un ‘prestanome virtuale’ perché non fa diagnosi, esegue solo quanto stabilito da un clin-check anonimo, convinto di avere maggiori opportunità di lavoro, ignaro invece della responsabilità medico legale che pesa sulle sue spalle”. E non senzao per i. Lo denuncia all’Adnkronos Salute Raoul D’Alessio, docente ...