Alex Belli e gli altri del GF Vip 6 che hanno fatto il provino per Tale e Quale Show (Di martedì 10 maggio 2022) Negli anni sono stati tanti gli ex gieffini passati alla corte di Carlo Conti a Tale e Quale Show. L'anno scorso il conduttore ha reclutato Pierpaolo Pretelli e anche Stefania Orlando e nella prossima edizione del noto programma potremmo vedere Alex Belli. Nonostante manchino ancora quattro mesi all'inizio di Tale e Quale, la macchina della trasmissione è già in moto e sembra siano già stati fatti i primi provini. Secondo Super Guida Tv Davide Silvestri e il Man avrebbero già sostenuto il casting. "Stando a quanto ci risulta si stanno facendo i provini per confezionare un cast stellare. Questo per regalare al pubblico di Rai1 uno spettacolo piacevole. Come per le scorse edizioni, manco a dirlo i provinati arrivano da un altro format famosissimo della concorrenza, ...

