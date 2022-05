Alessandro Serra adatta ‘La Tempesta’ di Shakespeare al teatro Argentina di Roma (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Firma l’adattamento, la traduzione, la regia, le scene, le luci, i suoni, i costumi Alessandro Serra, per la messa in scena fino al 15 maggio al teatro Argentina di Roma della ‘Tempesta’ di William Shakespeare, con un cast formato da una dozzina di attori, per una produzione che vede il teatro di Roma impegnato assieme allo Stabile di Torino, all’Ert, a Sardegna teatro nonché al Festival d’Avignone. E’ il dramma della giustizia preferita alla vendetta, con un finale da ‘morale della favola’ spiazzante per il pubblico più avvezzo alle tragedie che chiudono nel sangue il sipario teatrale. Al centro dell’azione è il personaggio di Prospero, l’ex duca di Milano usurpato nel suo governo dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Firma l’mento, la traduzione, la regia, le scene, le luci, i suoni, i costumi, per la messa in scena fino al 15 maggio aldidella ‘di William, con un cast formato da una dozzina di attori, per una produzione che vede ildiimpegnato assieme allo Stabile di Torino, all’Ert, a Sardegnanonché al Festival d’Avignone. E’ il dramma della giustizia preferita alla vendetta, con un finale da ‘morale della favola’ spiazzante per il pubblico più avvezzo alle tragedie che chiudono nel sangue il sipario teatrale. Al centro dell’azione è il personaggio di Prospero, l’ex duca di Milano usurpato nel suo governo dal ...

Advertising

StraNotizie : Alessandro Serra adatta 'La Tempesta' di Shakespeare al teatro Argentina di Roma - UnfoldingRoma : “La Tempesta” Di Alessandro Serra: Il Teatro Del Terzo Millennio Articolo di Giuseppe Menzo clicca qui per saperne… - BeBuonaGiornata : Lo spirito del teatro. “La tempesta” di W. Shakespeare con la regia di Alessandro Serra è una messa in scena grand… - andreapox : RT @TeatroeCritica: Siamo stati al Teatro Argentina @teatrodiroma per uno degli spettacoli più attesi della stagione. Siamo entrati nelle v… - TeatroeCritica : Siamo stati al Teatro Argentina @teatrodiroma per uno degli spettacoli più attesi della stagione. Siamo entrati nel… -