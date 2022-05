Alessandro Maja | come il papà killer ha ucciso prima la moglie e poi la figlia Giulia | l' esito dell' autopsia

Advertising

MutiLeonilde : RT @leggoit: Alessandro Maja, ecco il papà killer come ha ucciso prima la moglie e poi la figlia Giulia: l'esito dell'autopsia https://t.c… - leggoit : Alessandro Maja, ecco il papà killer come ha ucciso prima la moglie e poi la figlia Giulia: l'esito dell'autopsia - Pablo00152555 : RT @LaStampa: Strage di Samarate, la verità dall’autopsia: così Alessandro Maja ha ucciso moglie e figlia - rep_milano : Samarate, il film dell'orrore: Alessandro Maja ha ucciso prima la moglie, la figlia ha provato a difendersi - infoitinterno : Delitto Samarate, Alessandro Maja dopo aver ucciso moglie e figlia: “Non doveva succedere” -

Il papà killer di Samarate (Varese),, 57 anni, ha ucciso prima la moglie Stefania Pivetta (56anni), poi, si è diretto verso la camera della figlia Giulia che ha cercato di difendersi, ma invano. È quanto emerge dalle ...La prima ad essere stata colpita è stata la moglie. Stefania Pivetta, 56 anni, dormiva sul divano in soggiorno e molto probabilmente non si è accorta di nulla., 57, l'ha colpita alla testa più e più volte, col martello, forse anche col coltello. Poi, per finirla, le ha tagliato la gola. Solo dopo è salito al piano di sopra e si è diretto ...Il papà killer di Samarate (Varese), Alessandro Maja, 57 anni, ha ucciso prima la moglie Stefania Pivetta (56anni), poi, si è diretto verso la camera della figlia Giulia che ha cercato di difendersi, ...Alessandro Maja avrebbe colpito prima la moglie. Si è accanito con il martello da carpentiere che avevano in casa, ma anche con un coltello, come dimostrano i tagli all'altezza della gola ...