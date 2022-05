Advertising

LeFrecce : Con #FrecciaLive, Tutto Accade…ad Alta Velocità! @AmorosoOF è salita a bordo per condividere con noi tutte le emozi… - AmorosoOF : Per questo, insieme a Frecciarossa, che sarà il treno ufficiale di #TuttoAccadeASanSiro, abbiamo pensato a un’offer… - Emily51639016 : RT @abbusoo: sapevo che alessandra amoroso fosse bassa ma mai potevo immaginare una cosa del genere - erika70810529 : RT @abbusoo: sapevo che alessandra amoroso fosse bassa ma mai potevo immaginare una cosa del genere - DR3CL16 : RT @abbusoo: sapevo che alessandra amoroso fosse bassa ma mai potevo immaginare una cosa del genere -

CheMusica

In partenza per una nuova avventuradà finalmente voce alle sue emozioni. La sorpresa finale non era prevedibile. In attesa che abbia inizio il tour di quest'estate a San Siro,ha voluto dare ai ...Si esibiranno Marco Mengoni,, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Luca Carboni, Ron, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Il Volo, Gigi D'alessio, Tosca, ... Alessandra Amoroso, il segreto per mantenere il fisico perfetto | Incredibile Al via da stasera su Raiuno l’evento in diretta da Torino per 200 milioni di telespettatori. La Pausini: "La musica tiene insieme i popoli" ...E' ormai conto alla rovescia per il grande concerto di Alessandra Amoroso nello stadio di San Siro, a Milano, che si terrà il 13 luglio. e per l'occasione anche Trenitalia va ...