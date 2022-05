Alcaraz batte Zverev e trionfa a Madrid

Leggi su agi

(Di martedì 10 maggio 2022) AGI - Carlosnon si ferma più. Il 19enne spagnolo, numero 9 del mondo e 7 del seeding ha vinto la finale del MutuaOpenndo il tedesco Alexander, numero 3 del mondo, col punteggio di 6-3, 6-1. Perun trionfo incredibile nel quarto Masters 1000 stagionale con le vittorie in serie, su Rafael Nadal ai quarti di finale e su Novak Djokovic in semifinale. Sul campo intitolato a Manolo Santana, lo spagnolo si è imposto nettamente e da domani salirà numero 6 del ranking Atp: ha dunque centrato l'accoppiata Barcellona-, con i due successi delle ultime tre settimane. In questo 2022, fin qui, la nuova stella del tennis mondiale ha vinto due Atp 500, a Rio e in Catalogna, e due Masters 1000, a Miami ad aprile e nella capitale spagnola ora.