Alba Parietti esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: “Ha una situazione delicata” (Di martedì 10 maggio 2022) Un mese fa, Alba Parietti è stata paparazzata dal settimanale “Chi” mentre baciava per strada un aitante coetaneo di nome Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 10 maggio 2022) Un mese fa,è stata paparazzata dal settimanale “Chi” mentre baciava per strada un aitante coetaneo di nome Perizona Magazine.

Advertising

altrogiornorai1 : Alba Parietti, Franco e Francesco Oppini ospiti di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?1… - obelix60919363 : @ricpuglisi Non è più a sinistra di Alba Parietti - asfaltofresco : in che senso la mamma di michele non è alba parietti - a_prescindere_ : In un altra vita ho deciso.. voglio nascere Alba Parietti?? #Eurovision #mahmoodblanco #ESC2022 - vincycernic2 : @ilCassandro @PechinoExpress Lei e Alba Parietti la coppia delle opinioniste -