Al Teatro Sannazaro il duo pianistico Maria Libera Cerchia e Antonello Cannavale

(Di martedì 10 maggio 2022) L’Associazione Scarlatti, giovedì 12 maggio 2022, ospita al(ore 20.30) il concerto del duoCerchia econ un interessante e meraviglioso programma dedicato alla musica per pianoforte a 4 mani di Schubert. Ancora un interessante appuntamento con la Stagione di Concerti 2022 dell’ Associazione Scarlatti previsto per Giovedì

Si chiama "Hola Diego" ed è un Reading - spettacolo di epica sportiva che il Teatro Sannazaro di via Chiaia ospiterà il 19 maggio prossimo nell'ambito della terza edizione di "Montedidio racconta", manifestazione culturale e sociale - ideata da Laura Cocozza e Vincenza ...Al via la prima edizione di 'Conversazioni di filosofia', una tre giorni prevista il martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 maggio, dalle 16.30 alle 19, al Teatro Sannazaro in via Chiaia 157 con ingresso gratuito. Il tema è 'Empatia e conflitto'. Tra gli ospiti il filosofo Maurizio Ferraris, il matematico Piergiorgio Odifreddi, la scrittrice Carmen ...