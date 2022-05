Agguato a colpi di mannaia contro il collega per gelosia | arrestato operaio

Advertising

Cassio39592131 : @francescazuffa1 @sostengoi40 @repubblica Esatto! Fecero un agguato sparando colpi precisi e mortali... gli italia… - cronacacampania : Agguato a Scampia: ferito dai colpi di arma alla schiena un 28enne - cronacacampania : Agguato a Napoli, 28enne ferito a Scampia a colpi di arma da fuoco - mattinodinapoli : Agguato a Napoli, 28enne ferito a Scampia a colpi di arma da fuoco -

I carabinieri di Rivergaro hanno sequestrato due mannaie che il 34enne pare avesse acquistato il giorno stesso in un negozio della città, per poi tendere unal collega vicino al posto di ...L'Gaetano Marino si trovava a Terracina in vacanza con la famiglia e quando è avvenuto il ... Ad agire due sicari in moto, che gli avevano esploso contro alalcunidi pistola uccidendolo, ...Arrestato trentenne a Ostia: nel 2019 tentò di uccidere il pusher rivale con 6 colpi di pistola. Una foto d'archivio. L'agguato organizzato per un regolamento di conti per la gestione dello spaccio ...dove probabilmente si sentiva al sicuro da agguati. Era stato avvicinato nei pressi di uno stabilimento balneare della cittadina laziale, attirato in strada con una scusa, e quindi ucciso a colpi ...