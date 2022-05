Afghanistan | la protesta delle donne contro il burqa imposto dai talebani | «Non siamo animali in gabbia» – Il video

(Di martedì 10 maggio 2022) Un gruppo diafgane ha manifestato a volto scoperto a Kabull’ordine deidi rendere obbligatorio l’uso delin pubblico per le. Ladi oggi, 10 maggio, si è svolta nel centro della capitale e ha visto lemarciare al grido di «Giustizia, giustizia! Ilnon è il nostro (velo)». Saira Sama Alimyar, unamanifestanti, ha detto: «Vogliamo vivere come esseri umani, non cometenuti prigionieri nell’angolo di una casa». A riferirlo è Le Point. Laè stata poi bloccata dai. Hibatullah Akhundzada, leader supremo deiin, aveva emesso l’ordine del ...

Laè stata poi bloccata dai talebani. Hibatullah Akhundzada, leader supremo dei talebani in, aveva emesso l'ordine del burqa in pubblico sabato, 7 maggio, con un decreto reso ...Lacontro il burqa nel centro di Kabul - Ansa . Circa una dozzina di donne ha protestato oggi nella capitale afghana Kabul contro il nuovo editto dei taleban che impone alle donne di indossare ...le protestanti sono contrarie a sostituire il velo che copre ... L’espressione di “forte preoccupazione” è arrivata anche dalla Missione Onu in Afghanistan, visto che oltretutto le “violazioni” delle ...Una dozzina di contestatrici sono riuscite a percorrere 200 metri in corteo prima di essere fermate da combattenti islamici ...