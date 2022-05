Affitti | ad aprile leggero calo in tutta Italia - La Lombardia rimane la regione più cara

Advertising

Agenpress : Case, prezzi degli affitti in netta crescita ad aprile: +1,5% - idealista_it : Prezzi degli affitti in netta crescita ad aprile: +1,5%. Scopri i canoni nella tua città -

idealista.it/news

Nello studio realizzato e pubblicato dalla piattaforma immobiliare Idealista.it, la media del canone mensile per un appartamento si è attestata a 11,4 euro/m2. Ma non è così ...Home Cronaca Case, prezzi degliin netta crescita ad: +1,5% Cronaca 10 Maggio 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 Save the Children. 5,7 mln di bambini a ... Prezzi degli affitti in netta crescita ad aprile: +1,5%. Scopri i canoni nella tua città Nello studio realizzato e pubblicato dalla piattaforma immobiliare Idealista.it, la media del canone mensile per un appartamento si è attestata a 11,4 euro/m2. Ma non è così ovunque ...Rimini (-5,9%) e Siena (-5,8%) sono le città che segnano il calo maggiore dei canoni di locazione ad aprile. Milano si distingue come il capoluogo con gli affitti più salati con un prezzo di 20 ...