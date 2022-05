(Di martedì 10 maggio 2022) Adesso è ufficiale! Le voci circolavano ormai da mesi ma adesso è ufficiale! A partire dalla stagione 2023/24 EAabbandonerà il nome “FIFA”, vista la scadenza del contratto ultraventennale per i “diritti di denominazione” con la FIFA, la federazione calcistica internazionale, e diventerà EAFC! FIFA 23, in uscita in autunno, manterrà dunque la classica denominazione. Bisognerà attendere luglio 2023 per avere quindi maggiori informazioni su EAFC 24! Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale: Una Nuova Era inizierà nel 2023 – Dopo che EAavrà realizzato quest’anno il FIFA più ambizioso di sempre Ai tifosi di calcio di tutto il mondo, Voglio iniziare ringraziando questa incredibile community di oltre 150 milioni di tifosi per averci aiutato a costruire la più ...

FUTUniversecom : Addio FIFA! Benvenuto EA SPORTS FC! - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: Svolta storica nel gaming: UFFICIALE, dal 2023 addio a Fifa e nasce EA Sports FC. Tutti i dettagli - AithusaHere : RT @DeugemoTwo: È la fine, e l'inizio, di un'era: addio FIFA, benvenuto EA FC. - MOrru84 : RT @cmdotcom: Svolta storica nel gaming: UFFICIALE, dal 2023 addio a Fifa e nasce EA Sports FC. Tutti i dettagli - LALAZIOMIA : Svolta storica nel gaming: UFFICIALE, dal 2023 addio a Fifa e nasce EA Sports FC. Tutti i dettagli -

I fan saranno in grado di sperimentare queste innovazioni in tutto l'ecosistema EA SPORTS™, compresiMobile,Online 4 ed eSports. Wilson ha aggiunto: 'Siamo grati per i nostri ...Ivica verrà ricordato nella storia del calcio bosniaco - erzegovese, ma anche nella storia della, come colui che nel 2011 era riuscito a ricucire i rapporti tra le federazioni calcistiche delle ...FIFA cambia nome! Dalla stagione 2023/24 diventerà EA SPORTS FC! FIFA 23 sarà dunque l'ultimo ad utilizzare quel nome!Addio dunque al binomio FIFA-PES per abbracciarne uno meno armonico, FC-eFootball ma rispetto quest'ultimo, il calcistico EA non sarà free-to-play. EA Sports FC 23 si appresta a essere il titolo più ...