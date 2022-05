Addio a Richard Benson | storico chitarrista metal e personaggio tv | i 5 suoi sketch cult

(Di martedì 10 maggio 2022) E’ scomparso all’età di 67 annitelevisivo: cinque sceneper ricordarlo Lutto nel mondo della musica rock: è scomparso oggi all’età di 67 anni, celebredi origini inglesi ed importante esponente della scena underground degli anni ’70. La notizia è giunta dalla sua pagina Facebook, nella quale si legge che nonostante la malattia cardiovascolare, l’artista è morto in serenità circondato dall’affetto e dagli amici più cari. Nonostante la sua insuperabile carriera musicale e i70 anni,era diventato amato anche dai più giovani, soprattutto per le sue sfuriate e scene fuori dal comune e ...

MarioItaliano18 : Addio Richard Benson, morto il chitarrista idolo dell'underground - augusto_amato : Addio Richard Benson, morto il chitarrista idolo dell'underground - pierluigivillan : Un vero 'personaggio' che tutti Noi musicisti abbiamo amato per la sua autenticità, era un gran simpaticone! Grande… - direpuntoit : Addio a #RichardBenson, controverso ed esponente del metal e progressive rock degli Anni 70. - woland1964 : RT @NiteKrow: Addio, RIchard... Ci mancherai tantissimo! #RichardBenson -

ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l'ha fatta. Ci ha lasciato. L'ultima volta però ci ha detto: 'Se muoio, muoio felice'". Benson era stato un ...Masters, Premier Premier League Chief Executive LaLiga 'EA SPORTS rappresenta l'apice delle esperienze di calcio interattivo oggi e per il futuro, e siamo onorati di continuare a lavorare ...L'annuncio della morte su Facebook. E' morto a 67 anni, dopo aver combattuto contro una malattia, il musicista e personaggio televisivo Richard Benson. Di origini britanniche e naturalizzato italiano, ...Addio a Richard Benson, musicista, conduttore televisivo e personaggio di culto dell'underground musicale romano. Aveva 67 anni ed era da tempo ricoverato in una clinica. La notizia arriva dalla sua p ...