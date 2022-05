Addio a FIFA Il divorzio è ufficiale | adesso il videogioco si chiamerà EA Sports FC

(Di martedì 10 maggio 2022) Ha accompagnato la crescita di generazioni su generazioni e, a breve, non esisterà più. Da sempre in competizione con Pro Evolution Soccer (PES),è sicuramente ildi calcio più amato ...

Il matrimonio tra Electronic Arts e il gruppoè ormai al capolinea: le due parti hanno deciso di non rinnovare l'accordo che va avanti da quasi 30 anni, rendendo a conti fatti23 l' ultimo ...23,24,25 e26, e così via, la costante è il nomee rimarrà per sempre e rimarrà IL MIGLIORE'. 'Il settore dei giochi interattivi e degli eSport è su un percorso di crescita ...FIFA 23 sarà l'ultimo titolo condiviso da EA Sports e FIFA. Se Electronic Arts ha già annunciato che proseguirà la sua avventura nel calcio virtuale con EA SPORTS FC, non è da meno la Federazione ...Ha accompagnato la crescita di generazioni su generazioni e, a breve, non esisterà più. Da sempre in competizione con Pro Evolution Soccer (PES), FIFA è sicuramente il ...