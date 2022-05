Acqua termale | yoga e Mindfulness | il mix per tornare a respirare senza stress

Leggi su iodonna

(Di martedì 10 maggio 2022) Per imparare finalmente a gestire loc’è un evento speciale lungo 2 giorni, dal 19 al 20 maggio, dedicato al benessere interiore e al respiro, all’e al relax. La cornice è il Lago di Garda, alle Terme di Sirmione che per l’occasione si trasforma in un meraviglioso rifugio per vivere esperienze di salute, benessere e ricerca di equilibrio fisico e mentale. L’evento si chiama “Il grande respiro dell’”, pensato per offrire un’occasione di rigenerazione e miglioramento del proprio stile di vita. Da assimilare in uno dei luoghi più straordinari d’Italia e poi portare a casa con sé, facendone tesoro per prolungarne i benefici. A guidare lungo questo percorso di conoscenza e relax un’équipe di esperti di varie discipline. Ecco come partecipare. Leggi anche ...