Abraham | il gesto verso Mourinho fa impazzire i tifosi della Roma

La notte del Franchi non è stata una delle migliori serate per Tammy. L'attaccante inglese, eroe di Conference e autore del gol che ha regalato la finale di Tirana alla

La notte del Franchi non è stata una delle migliori serate per Tammy. L'attaccante inglese, eroe di Conference e autore del gol che ha regalato la finale di Tirana alla Roma , è rimasto a secco nella sfida contro la Fiorentina , vinta dai viola per 2 - 0. ...è amato dalla piazza e si capisce perché: gioca con il cuore. A fine partita, non è sfuggito il suoverso la Curva Sud che ha fatto impazzire i ... Abraham, il gesto verso la Curva Sud che fa impazzire i tifosi Al 90' il cambio: entra Shomurodov, fuori Abraham. L'inglese si è diretto immediatamente ... Tammy ha prima annuito, poi ha baciato la mano di Mou che teneva stretta tra le sue. Un bel gesto di grande ...Tammy Abraham dimostra sempre di più l'affetto nei confronti del suo allenatore, José Mourinho. All'uscita dal campo, infatti, il bomber inglese è sconsolato per il punteggio ormai indirizzato a un 2- ...