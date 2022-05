Abbandono scolastico | in Emilia Romagna il tasso è sceso al 9 | 3% | già sotto l’obiettivo europeo del 10%

(Di martedì 10 maggio 2022) Regione- 11,3 milioni di euro nel triennio 2019/2021 destinati a più di 45mila studenti beneficiari di borse di studio, cui si sommano ulteriori 17,5 milioni per 117mila alunni che invece hanno ricevuto un contributo per i libri di testo. Cifre che sintetizzano l’impegno della Regionea garantire sostegno al 100% degli aventi diritto. L'articolo .

in Emilia Romagna il tasso è sceso al 9,3%, già sotto l'obiettivo europeo del 10% - perché abbiamo un problema di basso livello di scuole ed università e di abbandono scolastico - Lo dicono le prestazioni PISA, quelle INVALSI, il numero di NEET, il numero di laureati - La #Sicilia ha un tasso di abbandono scolastico tre volte più alto del #Veneto

... l'assessore al decentramento Andrea Catarci e il direttore dell'ufficioregionale Rocco Pinneri - , vogliamo dare inizio a una riflessione pedagogica che dia impulso a una scuola aperta ...... le sanzioni di cui sopra si applicano per il solo annodi riferimento ; la mancata ...del servizio L'del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire ... Abbandono scolastico Pronti 100.000 euro A Roma il 10,7% dei minori lascia gli studi. Da qui parte l'iniziativa dell'assessora Claudia Pratelli per allungare l'orario degli istituti, soprattutto nelle periferie più a rischio ...In questa prima puntata vediamo abbiamo provato a mappare come erano davvero le cose per chi era adolescente nelle province di periferia vent’anni fa ...