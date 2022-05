Advertising

Le iniziative tiranesi per il "Maggio del Libri" proseguono con la presentazione di una novità letteraria che si terrà in un luogo speciale, la millenaria chiesetta di Santa Perpetua. Sabato 14 maggio alle ore 16.00 sarà ospite la scrittrice Erminia Tropea Mayer che presenterà il suo romanzo "Guardami!", da poco selezionato per il Premio Campiello, ambientato ......piacere fermenta e si consolida quella fusione simbiotica che parrebbe annunciare una... Paradigma di tale icona materna, in fondo irreale, purgata d'ogni lato oscuro, è unaVergine ... A Santa Perpetua per il maggio dei libri