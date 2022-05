A Lenna serata benefica per l’Ucraina: ospite Sofia Goggia (Di martedì 10 maggio 2022) Lenna. Sofia Goggia arriva a Lenna. Sarà ospite speciale di un evento benefico per l’emergenza in Ucraina: l’appuntamento è venerdì 13 maggio nell’area industriale, in via delle Industrie (BBM Service), per una serata all’insegna della solidarietà. Alle 18.30 la campionessa bergamasca di sci incontrerà i suoi tifosi: per la gioia di tutti i fan, sarà disponibile per scattare fotografie e firmare autografi. Il programma, poi, prevede l’apertura del servizio ristoro alle 19 con la possibilità di partecipare a una cena solidale, mentre alle 21 si svolgerà un’asta benefica e a seguire si continuerà con una festa all’insegna di musica e divertimento. L’iniziativa, intitolata Lenna & Sofia Goggia per l’emergenza in ... Leggi su bergamonews (Di martedì 10 maggio 2022)arriva a. Saràspeciale di un evento benefico per l’emergenza in Ucraina: l’appuntamento è venerdì 13 maggio nell’area industriale, in via delle Industrie (BBM Service), per unaall’insegna della solidarietà. Alle 18.30 la campionessa bergamasca di sci incontrerà i suoi tifosi: per la gioia di tutti i fan, sarà disponibile per scattare fotografie e firmare autografi. Il programma, poi, prevede l’apertura del servizio ristoro alle 19 con la possibilità di partecipare a una cena solidale, mentre alle 21 si svolgerà un’astae a seguire si continuerà con una festa all’insegna di musica e divertimento. L’iniziativa, intitolataper l’emergenza in ...

