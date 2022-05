A Grado la Bandiera blu per la 34esima volta (Di martedì 10 maggio 2022) Grado ha ottenuto la sua 34^ Bandiera BLU FEE, il più prestigioso riconoscimento per le località balneari: è record nazionale! La Bandiera blu sventola pennone più alto dell’Isola del sole per la trentaquattresima volta (record condiviso con la località di Moneglia in Liguria) e impreziosisce i 130 anni di storia turistica di Grado, a garanzia della qualità dell’acqua e dei servizi che sono anche i parametri più richiesti dal turismo nell’”era della nuova normalità”. La cerimonia di consegna, presieduta dal ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, si è svolta nella mattinata di oggi a Roma: in totale sono stati 210 i Comuni italiani premiati, 9 in più rispetto all’anno scorso. Oltre a essere un’incantevole località balneare con un antico centro storico, ... Leggi su udine20 (Di martedì 10 maggio 2022)ha ottenuto la sua 34^BLU FEE, il più prestigioso riconoscimento per le località balneari: è record nazionale! Lablu sventola pennone più alto dell’Isola del sole per la trentaquattresima(record condiviso con la località di Moneglia in Liguria) e impreziosisce i 130 anni di storia turistica di, a garanzia della qualità dell’acqua e dei servizi che sono anche i parametri più richiesti dal turismo nell’”era della nuova normalità”. La cerimonia di consegna, presieduta dal ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, si è snella mattinata di oggi a Roma: in totale sono stati 210 i Comuni italiani premiati, 9 in più rispetto all’anno scorso. Oltre a essere un’incantevole località balneare con un antico centro storico, ...

