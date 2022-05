A dorso del pony per le vie di Roma: associazione ambientalista sporge denuncia (Di martedì 10 maggio 2022) Si muove qualcosa in merito a quanto accaduto a Roma nei giorni scorsi dove un uomo è stato immortalato – e le immagini hanno subito fatto il giro del web – mentre cavalcava un pony. Da quanto ricostruito l’uomo avrebbe costretto il povero animale a percorrere distanze notevoli per di più frustandolo. Adesso però un’associazione ambientalista si è attivata sporgendo denuncia. Cavalca un pony per tutta Roma, sporta denuncia La LNDC Animal Protection ha dato infatti comunicazione di aver attivato il proprio staff legale per denunciare l’uomo che, lo scorso week end, ha cavalcato un piccolo pony lungo le vie di Roma per tutto il giorno, frustandolo e calciandolo fino quasi a farlo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 10 maggio 2022) Si muove qualcosa in merito a quanto accaduto anei giorni scorsi dove un uomo è stato immortalato – e le immagini hanno subito fatto il giro del web – mentre cavalcava un. Da quanto ricostruito l’uomo avrebbe costretto il povero animale a percorrere distanze notevoli per di più frustandolo. Adesso però un’si è attivatando. Cavalca unper tutta, sportaLa LNDC Animal Protection ha dato infatti comunicazione di aver attivato il proprio staff legale perre l’uomo che, lo scorso week end, ha cavalcato un piccololungo le vie diper tutto il giorno, frustandolo e calciandolo fino quasi a farlo ...

