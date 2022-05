A 84 anni, Anthony Hopkins è il volto dell'ultima campagna Loewe (Di martedì 10 maggio 2022) Non c'è un'età per essere un modello e non sarà certo Sir Anthony Hopkins a dire il contrario. Di fronte all'obiettivo del fotografo tedesco Jurgen Teller, l'attore britannico ottantaquattrenne ha posato per la campagna autunno-inverno 2022 di Loewe. In quello che sembra essere il giardino di casa dell'attore, Anthony Hopkins appare sorridente con una t-shirt a stampa "donuts" e un cappotto con dettagli dorati. E indica con il pollice una borsa posizionata dietro di sé, come a dire che quella sarà la nuova it-bag della stagione. È stato lo stesso Jonathan Anderson, designer inglese a capo di JW Anderson e Loewe, a svelare le immagini il 10 maggio sul suo account Instagram. “C'è un solo ed unico ... Leggi su gqitalia (Di martedì 10 maggio 2022) Non c'è un'età per essere un moo e non sarà certo Sira dire il contrario. Di fronte all'obiettivo del fotografo tedesco Jurgen Teller, l'attore britco ottantaquattrenne ha posato per laautunno-inverno 2022 di. In quello che sembra essere il giardino di casa'attore,appare sorridente con una t-shirt a stampa "donuts" e un cappotto con dettagli dorati. E indica con il pollice una borsa posizionata dietro di sé, come a dire che quella sarà la nuova it-baga stagione. È stato lo stesso Jonathan Anderson, designer inglese a capo di JW Anderson e, a svelare le immagini il 10 maggio sul suo account Instagram. “C'è un solo ed unico ...

