20 cose da sapere su Carlo Alcaraz, il nuovo fenomeno del tennis (Di martedì 10 maggio 2022) AGI - A diciannove anni, il tennista che sbarazzandosi, in fila, di Nadal, Djokovic e Zverev, ha appena messo la firma sul torneo di Madrid, si prepara da numero sei del mondo, a sedersi sul trono del tennis mondiale. Ecco, in venti punti, tutto sullo spagnolo dal rovescio bimane, diventato professionista nel 2018. 1) Iniziazione Nato a El Palmar (Murcia) Ha cominciato a giocare a tre anni nella scuola di tennis del padre ispirandosi a Nadal. A dieci anni è già campione regionale under 10. Ora dopo le vittorie a Miami, Barcellona e Madrid, è il numero sei del mondo. 2) I tre Carlos di famiglia Il padre di Carlos, Carlos Alcaraz senior, era il responsabile della scuola tennis del Club de Campo di El Palmar, Murcia. Località cui ... Leggi su agi (Di martedì 10 maggio 2022) AGI - A diciannove anni, ilta che sbarazzandosi, in fila, di Nadal, Djokovic e Zverev, ha appena messo la firma sul torneo di Madrid, si prepara da numero sei del mondo, a sedersi sul trono delmondiale. Ecco, in venti punti, tutto sullo spagnolo dal rovescio bimane, diventato professionista nel 2018. 1) Iniziazione Nato a El Palmar (Murcia) Ha cominciato a giocare a tre anni nella scuola didel padre ispirandosi a Nadal. A dieci anni è già campione regionale under 10. Ora dopo le vittorie a Miami, Barcellona e Madrid, è il numero sei del mondo. 2) I tres di famiglia Il padre dis,senior, era il responsabile della scuoladel Club de Campo di El Palmar, Murcia. Località cui ...

Advertising

Ff01Official : Cazzo guardi? Non mi guardare così che arrossisco!No mamma quella roba nel cucchiaio scotta! No mamma è farina quel… - Lucia_1982_ : @Leonard48598239 ricordo.??????? Pensa che mi chiama da Londra per sapere dove stanno le cose sue!????????????? Lei mi pre… - RpatoolsC : RT @antgrasso_IT: L'automazione dei processi gestionali o produttivi può diventare operativa adottando una piattaforma software che in gerg… - 0Cicerone : RT @antgrasso_IT: L'automazione dei processi gestionali o produttivi può diventare operativa adottando una piattaforma software che in gerg… - misstomlison28 : Cose che nessuno deve sapere -