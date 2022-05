20 cose da sapere su Carlo Alcaraz, il nuovo fenomeno del tennis (Di martedì 10 maggio 2022) AGI - A diciannove anni, il tennista che sbarazzandosi, in fila, di Nadal, Djokovic e Zverev, ha appena messo la firma sul torneo di Madrid, si prepara da numero sei del mondo, a sedersi sul trono del tennis mondiale. Ecco, in venti punti, tutto sullo spagnolo dal rovescio bimane, diventato professionista nel 2018. 1) Iniziazione Nato a El Palmar (Murcia) Ha cominciato a giocare a tre anni nella scuola di tennis del padre ispirandosi a Nadal. A dieci anni è già campione regionale under 10. Ora dopo le vittorie a Miami, Barcellona e Madrid, è il numero sei del mondo. 2) I tre Carlos di famiglia Il padre di Carlos, Carlos Alcaraz senior, era il responsabile della scuola tennis del Club de Campo di El Palmar, Murcia. Località cui ... Leggi su agi (Di martedì 10 maggio 2022) AGI - A diciannove anni, ilta che sbarazzandosi, in fila, di Nadal, Djokovic e Zverev, ha appena messo la firma sul torneo di Madrid, si prepara da numero sei del mondo, a sedersi sul trono delmondiale. Ecco, in venti punti, tutto sullo spagnolo dal rovescio bimane, diventato professionista nel 2018. 1) Iniziazione Nato a El Palmar (Murcia) Ha cominciato a giocare a tre anni nella scuola didel padre ispirandosi a Nadal. A dieci anni è già campione regionale under 10. Ora dopo le vittorie a Miami, Barcellona e Madrid, è il numero sei del mondo. 2) I tres di famiglia Il padre dis,senior, era il responsabile della scuoladel Club de Campo di El Palmar, Murcia. Località cui ...

Advertising

lucasofri : Poi io vorrei sapere tutti quelli che dicono cose sprezzanti e generiche su quanto faccia schifo “il giornalismo”,… - watchdogsmile : RT @AlessiaDream001: le cose che mi fanno diventare immediatamente atea ! vorrei tanto sapere a che titolo queste naziste sono in udienza d… - Silvy6701 : RT @AlessiaDream001: le cose che mi fanno diventare immediatamente atea ! vorrei tanto sapere a che titolo queste naziste sono in udienza d… - Beppe_murg : RT @AlessiaDream001: le cose che mi fanno diventare immediatamente atea ! vorrei tanto sapere a che titolo queste naziste sono in udienza d… - MarySpes : RT @IlMarcheseMelo: Bene ragazzi, uno per avere dubbi, deve sapere le cose. 2022 siamo messi così, la gente non sa ragionare ormai. Stiamo… -

5 cose da sapere se stai finendo le scuole superiori Vanity Fair Italia Gas russo in Ue, stop dell'Ucraina: cosa cambia per l'Italia Dai prezzi ai trasporti, tutti gli scenari LO SCENARIO Gas russo verso la Ue bloccato da Kiev: «Il passaggio nel Naftogaz, la compagnia ucraina che gestisce i gasdotti d'interconnessione tra la Russia e l'Europa, ha fatto sapere che Kiev non è ... LDA e Lulù, cosa c’è davvero tra loro Lui scatena il gossip: “Scrivimi e…” I due ex concorrenti pronti a collaborare insieme Il cantante: "Scrivimi e ci organizziamo" Nessuno l'avrebbe mai detto ma pare che una coppia ... LO SCENARIO Gas russo verso la Ue bloccato da Kiev: «Il passaggio nel Naftogaz, la compagnia ucraina che gestisce i gasdotti d'interconnessione tra la Russia e l'Europa, ha fatto sapere che Kiev non è ...I due ex concorrenti pronti a collaborare insieme Il cantante: "Scrivimi e ci organizziamo" Nessuno l'avrebbe mai detto ma pare che una coppia ...