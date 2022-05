Zen Circus e Brunori Sas insieme nel singolo Ok Boomer (Di lunedì 9 maggio 2022) Ok Boomer è il nuovo singolo di The Zen Circus feat. Brunori Sas e ultima anticipazione del nuovo disco della band toscana dal titolo Cari fottutissimi amici Disponibile per tutte le radio e sugli store digitali dal 13 maggio Ok Boomer, il nuovo singolo di The Zen Circus feat. Brunori Sas. Link al presave del singolo: https://capitol.lnk.to/okBoomer. Si tratta del terzo estratto dal disco Cari fottutissimi amici, la nuova avventura discografica degli Zen Circus in uscita il prossimo 27 maggio. Un album interamente composto di featuring, su canzoni inedite realizzate per l’occasione, frutto di molteplici collaborazioni con colleghi stimati e amici di vecchia data: Motta, Claudio Santamaria, ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Okè il nuovodi The Zenfeat.Sas e ultima anticipazione del nuovo disco della band toscana dal titolo Cari fottutissimi amici Disponibile per tutte le radio e sugli store digitali dal 13 maggio Ok, il nuovodi The Zenfeat.Sas. Link al presave del: https://capitol.lnk.to/ok. Si tratta del terzo estratto dal disco Cari fottutissimi amici, la nuova avventura discografica degli Zenin uscita il prossimo 27 maggio. Un album interamente composto di featuring, su canzoni inedite realizzate per l’occasione, frutto di molteplici collaborazioni con colleghi stimati e amici di vecchia data: Motta, Claudio Santamaria, ...

