Zelensky: «Putin come Hitler, maledetto dai suoi avi. Noi avremo presto due giorni della Vittoria, altri no» (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel giorno in cui Putin tiene il suo discorso dalla Piazza Rossa di Mosca in occasiond della parata della Festa della Vittoria, Zelensky replica a distanza in un discorso non in una piazza gremita ma... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel giorno in cuitiene il suo discorso dalla Piazza Rossa di Mosca in occasiondparataFestareplica a distanza in un discorso non in una piazza gremita ma...

Advertising

AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - NicolaPorro : ??Davvero la Nato ha sabotato l’accordo Zelensky-Putin per la cessione della Crimea? Leggete bene cosa ha detto Stol… - sebmes : Tra vent’anni – se ci saremo ancora – ricorderemo di questo #9maggio non le immagini a colori di #Putin davanti ai… - elespaterlini1 : RT @dariodangelo91: #Zelensky: 'Molto presto ci saranno due Giorni della Vittoria in Ucraina. E a qualcuno non ne rimarrà nemmeno uno'. htt… - fraorangesd10s : #ariachetira @la_kuzzo Mi scusi ma oggi cosa ha ? Dice che #Zelensky non può fare un video per parlare al suo popol… -