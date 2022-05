Zelensky: "Putin come Hitler, e' maledetto dai suoi antenati" (Di lunedì 9 maggio 2022) "Solo un pazzo puo' sperare di ripetere 2194 giorni di guerra" della Seconda guerra mondiale: "colui che sta ripetendo oggi gli orribili crimini del regime di Hitler, seguendo la filosofia dei nazisti ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "Solo un pazzo puo' sperare di ripetere 2194 giorni di guerra" della Seconda guerra mondiale: "colui che sta ripetendo oggi gli orribili crimini del regime di, seguendo la filosofia dei nazisti ...

