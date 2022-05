Zelensky: "Presto avremo due giorni della Vittoria, altri no" (Di lunedì 9 maggio 2022) "Stiamo lottando per la liberta' dei nostri figli, e quindi vinceremo. Non dimenticheremo mai cosa hanno fatto i nostri antenati durante la Seconda guerra mondiale, in cui morirono piu' di otto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "Stiamo lottando per la liberta' dei nostri figli, e quindi vinceremo. Non dimenticheremo mai cosa hanno fatto i nostri antenati durante la Seconda guerra mondiale, in cui morirono piu' di otto ...

Advertising

C_Randieri : Agenzia_Ansa 'UCRAINA | La cronaca della giornata. 'Molto presto ci saranno due Giorni della Vittoria in Ucraina. E… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ???? #Zelensky: 'Non dimenticheremo mai cosa hanno fatto i nostri antenati durante la Seconda guerra mondiale, in cui morirono p… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La cronaca della giornata. 'Molto presto ci saranno due Giorni della Vittoria in Ucraina. E qualcuno non ne avr… - faberpiredda : quando la guerra sarà finita, cosa che al popolo ucraino auguro avvenga presto, e l'utile idiota zelensky sarà stat… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La cronaca della giornata. 'Molto presto ci saranno due Giorni della Vittoria in Ucrai… -