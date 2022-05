Zelensky premia Patron, il cane anti - mine: 'Ha individuato oltre 200 bombe in Ucraina' (Di lunedì 9 maggio 2022) In ucraino ' Patron ' significa ' Pallottola '. E nome più azzeccato non poteva essere trovato per il cane anti - mine divenuto un eroe in Ucraina ( ne avevamo parlato qui, lo scorso mese di marzo ). ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 9 maggio 2022) In ucraino '' significa ' Pallottola '. E nome più azzeccato non poteva essere trovato per ildivenuto un eroe in( ne avevamo parlato qui, lo scorso mese di marzo ). ...

Advertising

SkyTG24 : Guerra in #Ucraina, Zelensky premia Patron cane anti-mine. VIDEO - MediasetTgcom24 : Zelensky premia Patron, il cane anti-mine è eroe nazionale #zelensky #patron #ucraina - infoitestero : Zelensky premia il cane anti mine Patron, eroe nazionale in Ucraina: ha scovato centinaia di ordigni. Il video - infoitestero : Zelensky premia Patron, il cane anti-mine: “Ha individuato oltre 200 bombe in Ucraina” - MorosiSilvia : Zelensky premia Patron, il cane anti-mine diventato eroe nazionale in Ucraina -