Zelensky | «La Russia perderà perché il male perde sempre | Mosca isolata nel mondo» – Il video

«La Russia perderà perché il male perde sempre»: il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nel videomessaggio alla nazione pubblicato stanotte su Telegram e Facebook va all'attacco dell'invasore che è «isolato nel mondo: sono sicuro che questa giornata in Ucraina ha dimostrato che siamo già una parte a tutti gli effetti del mondo libero e di un'Europa unita. Questo è un evidente contrasto con la solitudine di Mosca nel male e nell'odio che tutti vedranno domani». Zelensky fa riferimento alle visite eccellenti a Kiev, tra cui quelle della moglie del presidente degli Stati Uniti Jill Biden e del premier canadese Justin Trudeau, e alla parata attesa ...

