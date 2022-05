Zelensky: "60 morti nel raid russo sulla scuola nel Lugansk" (Di lunedì 9 maggio 2022) "Ieri, nel villaggio di Bilogorivka, nella regione di Lugansk, una bomba russa ha ucciso 60 civili". Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky durante un intervento in videoconferenza a un vertice ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "Ieri, nel villaggio di Bilogorivka, nella regione di, una bomba russa ha ucciso 60 civili". Lo ha detto il presidente ucrainodurante un intervento in videoconferenza a un vertice ...

Advertising

palermomaniait : Raid russo su una scuola usata come rifugio, Zelensky: ''Un altro crimine di guerra, sono 60 i civili morti'' -… - johnny_libero : #omnibusla7 l’UCRAINA pur con TUTTE le ARMI che gli MANDANO #USA #Biden #UE #Draghi #NATO è un CUMULO di MACERIE…MO… - mimmogammella2 : RT @fenice_risorta: X i #figlidiputin, fate schifo nel difendere un #assassino?????? - zazoomblog : Guerra Russia-Ucraina sessanta morti nella scuola bombardata dai russi mentre Putin celebra un 9 maggio senza vitto… - BinaryOptionEU : RT '#Zelensky: “60 morti in una scuola per attacco Russia”. -