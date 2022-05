Zaniolo | la Roma vuole rinnovargli il contratto

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nicolòe lapotrebbero lasciarsi in estate, ma i giallorossi vorrebbero provare a mantenerlo in rosa Laha fissato il suo prezzo sui 60 milioni di euro, ma vorrebbe mantenerlo in rosa. Le trattative per il rinnovo di Nicolònon sembrano fermarsi e il giocatore non è detto che parta. I L'articolo

Advertising

Matador1337 : RT @ilbanale: Letteralmente Lazovic “ che cazzo fischi mongoloide”… ve ricordate Zaniolo Roma Genoa…Deja vu. Maignan, theo, Tomori, Leao, q… - H6CE_ : RT @ilbanale: Letteralmente Lazovic “ che cazzo fischi mongoloide”… ve ricordate Zaniolo Roma Genoa…Deja vu. Maignan, theo, Tomori, Leao, q… - infoitsport : Fiorentina-Roma, le probabili formazioni: da Veretout e Zaniolo a Saponara - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? #FiorentinaRoma, le probabili formazioni: da Veretout e Zaniolo a Saponara ? - SOSFanta : ? #FiorentinaRoma, le probabili formazioni: da Veretout e Zaniolo a Saponara ? -

Siamo la Roma

... il Diavolo sta valutando tanti colpi in entrata ed alla lista del duo Maldini - Massara si è aggiunto anche il giovane centrocampista italiano Nicolò. Lasembra aver messo su di lui una ...... nella finalissima dicon l'Inter, diventa fondamentale per la Juventus dopo una stagione ...resta un'alternativa di lusso ma occhio alla concorrenza del Milan. Rossoneri che sognano ... La Roma prova a blindare Zaniolo: le ultime sul rinnovo La Roma ha fissato il suo prezzo sui 60 milioni di euro, ma vorrebbe mantenerlo in rosa. Le trattative per il rinnovo di Nicolò Zaniolo non sembrano fermarsi e il giocatore non è detto che parta. I ...Mourinho pronto a puntare ancora su Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham. In difesa c’è l’albanese La Roma è ospite al Franchi della Fiorentina per un match che varrebbe ai giallorossi l’ennesi ...