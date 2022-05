WWE: Ronda Rousey costringe Charlotte alle lacrime e diventa campionessa di SmackDown (Di lunedì 9 maggio 2022) L’unico match titolato di WrestleMania Backlash era quello per il titolo femminile di SmackDown tra la campionessa Charlotte Flair e la sfidante Ronda Rousey. Un match che, come quasi tutti quelli di questa notte, era un rematch di quanto già visto a WrestleMania 38. Una sfida molto importante se pensiamo che Ronda dopo aver vinto la Royal Rumble non era riuscita a sconfiggere Charlotte a WrestleMania e che una nuova sconfitta poteva essere davvero deleteria per il suo status a SmackDown. Una sfida durissima La sfida aveva la classica stipulazione dell’I Quit Match e come spesso accade per questo tipo di match è stato davvero duro. Le due atlete si sono messe alla prova con molti spot diversi, utilizzando vari oggetti e interagendo con ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 9 maggio 2022) L’unico match titolato di WrestleMania Backlash era quello per il titolo femminile ditra laFlair e la sfidante. Un match che, come quasi tutti quelli di questa notte, era un rematch di quanto già visto a WrestleMania 38. Una sfida molto importante se pensiamo chedopo aver vinto la Royal Rumble non era riuscita a sconfiggerea WrestleMania e che una nuova sconfitta poteva essere davvero deleteria per il suo status a. Una sfida durissima La sfida aveva la classica stipulazione dell’I Quit Match e come spesso accade per questo tipo di match è stato davvero duro. Le due atlete si sono messe alla prova con molti spot diversi, utilizzando vari oggetti e interagendo con ...

