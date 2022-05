WWE | Roman Reigns inarrestabile | abbatte anche gli RK-Bro e Drew McIntyre

(Di lunedì 9 maggio 2022) La Bloodline dioggi affrontava una prova davvero tosta. Di fronte alla banda del Tribal Chief della WWE, infatti, c’erano due ex campioni del mondo comee Randy Orton, oltre che il suo partner Riddle. Un match che ha avuto un posto di riguardo nella card dell’evento, essendo stato proposto come main event del PPV. Inutile nasconderlo, il confronto più atteso era quello traReings, con i due che sembrano essere destinati ad un match ad Hell in a Cell o ad uno dei PPV successivi. Il faccia a faccia tra il campione indiscusso e lo scozzese c’è stato,se le interferenze degli altri partecipanti hanno reso meno chiaro il risultato. Jey Uso si è -infatti- sacrificato per il suo tribal chief, ...

