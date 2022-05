WWE | Roman Reigns ha firmato un nuovo contratto con meno apparizioni?

(Di lunedì 9 maggio 2022)ha raggiunto un livello del tuttodopo essere tornato in WWE nel 2020. Ha prevalso su chiunque ed è inarrestabile in questo momento. Ha sconfitto Brock Lesnar nel main event di WrestleMania 38 Night 2, diventato l’Undisputed WWE Universal Champion. Anche ieri sera ha dato prova della sua potenza a WrestleMania Backlash insieme agli Usos. La Bloodline ha battuto gli RK-Bro e Drew McIntyre in un incontro a sei. Tuttavia, il Tribal Chief ha fatto preoccupare molti fan negli ultimi giorni, dato che aveva lasciato intendere, durante un live event, di volersi prendere una pausa in futuro. Si è scoperto che non è proprio così, ma non sarà comunque in tour così spesso. Voci di corriodio Secondo rumor,non sta lasciando la WWE, ma c’è un...

In un Dunkin' Donuts Center di Providence (Rhode Island) completamente esaurito, la Bloodline continua a vincere e dominare in. Nel main event di WrestleMania Backlash 2022,Reigns e The Usos hanno la meglio su Drew McIntyre e gli RK - Bro al termine di una sfida sensazionale, decisa da una Spear del Tribal Chief su ...