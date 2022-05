WWE | Omos sarà riuscito a rifarsi dopo la figuraccia di WrestleMania? Ecco come è andata

(Di lunedì 9 maggio 2022)larimediata a, con una sconfitta lampo in un match durato poco più di 6 minuti,cerca il riscatto contro Lashley. Il match comincia molto bene per, che tiene testa a Lashley per diversi minuti, assicurandosi già dalle prime fasi di non ripetere la magra figura dell’ultimo scontro. .@fightbobby doing all that he can to stop @TheGiant! #WMBacklash pic.twitter.com/TtpkVJiEeZ— WWE (@WWE) May 9, 2022 Un inizio incoraggiante La pacchia non dura però troppo, Lashley riesce finalmente ad interrompere il dominio die costringe il gigante nigeriano alle corde.rimane incastrato nelle corde del ring ed è solo grazie all’intervento dell’arbitro che riesce a liberarsi, mentre MVP viene sottoposto ...

Bobby Lashley vs Omos. Fresco della sua alleanza con MVP, Omos è pronto a vendicarsi della sconfitta subita a WrestleMania. L'ex WWE Champion non è da meno e farà di tutto per vincere. Tutti e tre sono membri della famosa famiglia Anoa'i, che include le superstar della WWE Roman Reigns, Jimmy e Jey Uso, così come la leggenda della WWE The Rock. Il 7'3 Omos è un ex Raw Tag Team Champion. Cody Rhodes and Seth Rollins had a banger of a match to kick things off, and it may be one of the best WWE matches of the year so far. At Backlash pay-per-view event, we saw Omos defeat "The Almighty" Bobby Lashley via pinfall after Omos dropped Lashley with a Two-Handed Chokeslam.