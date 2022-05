WWE | Cody Rhodes guarda avanti e punta il titolo | Seth Rollins sarà d’accordo?

(Di lunedì 9 maggio 2022) Questa notte a WrestleMania Backlash è andato in scena il secondo atto della rivalità tra, questa volta senza sorprese e con il preavviso necessario per dare la possibilità al visionario di prepararsi al meglio per il match. L’esito è stato lo stesso di WrestleMania, conche ha virtualmente chiuso il feud con il punto del 2-0, una vittoria sporca che ha lasciatoincredulo a fine match. Ho un obiettivo ben chiaroha parlato dopo l’evento ai canali ufficiali della WWE, tanto l’entusiasmo per l’American Nightmare anche se non va proprio fiero di come ha portato a casa l’incontro. “Questa poteva davvero essere la notte in cui sarei caduto. La notte in cui la mia luna di miele sarebbe già finita. Poteva esserlo e ci ...

