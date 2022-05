WWE: Becky Lynch e Bianca Belair si scontrano via social, il loro feud si rinnoverà? (Di lunedì 9 maggio 2022) Becky Lynch e Bianca Belair hanno dato vita ad un’aspra faida culminata in quel di WrestleMania 38. A trionfare, come sappiamo, è stata la “E.S.T. Of WWE” riuscendo a detronizzare la rossa irlandese e ponendo fine al suo regno titolato. Dopo il loro match allo “Showcase Of Immortals” la loro faida è sembrata essere giunta alla fine. Le due non si sono più incrociate e Bianca si è dovuta preoccupare di altre avversarie. Ieri notte a WrestleMania Backlash il Raw Women’s Title non è stato difeso, con Bianca che non ha preso parte all’evento. Botta e risposta Bianca Belair non ha difeso il suo titolo a WrestleMania Backlash non prendendo nemmeno parte all’evento. Becky Lynch, ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 9 maggio 2022)hanno dato vita ad un’aspra faida culminata in quel di WrestleMania 38. A trionfare, come sappiamo, è stata la “E.S.T. Of WWE” riuscendo a detronizzare la rossa irlandese e ponendo fine al suo regno titolato. Dopo ilmatch allo “Showcase Of Immortals” lafaida è sembrata essere giunta alla fine. Le due non si sono più incrociate esi è dovuta preoccupare di altre avversarie. Ieri notte a WrestleMania Backlash il Raw Women’s Title non è stato difeso, conche non ha preso parte all’evento. Botta e rispostanon ha difeso il suo titolo a WrestleMania Backlash non prendendo nemmeno parte all’evento., ...

