WTA Roma 2022, risultati 9 maggio: fuori le tre azzurre, avanzano Azarenka ed Halep

Il tabellone principale di singolare del torneo WTA 1000 Roma 2022 di tennis è scattato oggi, lunedì 9 maggio, con la prima giornata che ha visto dodici incontri: escono le tre azzurre impegnate, ovvero Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi. Domani toccherà a Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini. La bielorussa Victoria Azarenka liquida la svizzera Viktorija Golubic per 6-3 6-0, mentre la croata Petra Martic elimina in tre set la ceca Karolina Muchova per 6-2 3-6 6-1. La cinese Shuai Zhang supera Martina Trevisan per 6-4 6-2, infine l'ucraina Anhelina Kalinina regola la statunitense Madison Keys per 6-4 6-4. La svizzera Belinda Bencic elimina Elisabetta Cocciaretto con un netto 6-4 6-2, mentre la romena Simona Halep regola la francese Alizé Cornet per 6-4 6-4.

