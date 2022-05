Wolff, Mercedes si interroga: veloci nelle libere, perché? (Di lunedì 9 maggio 2022) Quinti e sesti, non senza un aiutino, arrivato da un ottimo Valtteri Bottas su Alfa Romeo, che a Miami corre bene e con il passo per stare in quinta piazza. Poi arrivano le Mercedes , contenute bene ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 9 maggio 2022) Quinti e sesti, non senza un aiutino, arrivato da un ottimo Valtteri Bottas su Alfa Romeo, che a Miami corre bene e con il passo per stare in quinta piazza. Poi arrivano le, contenute bene ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | Il team principal della Mercedes ha rimarcato la strategia del cambio gomme ideata per il britannico, realizz… - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #F1| #Wolff sull'ordine di scuderia tra Russell e Hamilton: richiesto dalla FIA. #F1inGenerale - F1inGenerale_ : #F1| #Wolff sull'ordine di scuderia tra Russell e Hamilton: richiesto dalla FIA. #F1inGenerale - sportface2016 : #F1 #MiamiGP, #Wolff e il rebus #Mercedes: 'Venerdì siamo andati meglio di sabato e domenica, ma non sappiamo nemme… - fishingwithaR18 : Fonsi davanti a Leclerc, lesto Wolff ad approfittarne con il CDA Mercedes: “Luis in griglia è davanti a tutti” -