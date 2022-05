Weber e Tajani chiedono l’elezione diretta del presidente della Commissione europea

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nello stesso giorno in cui Vladimir Putin metterà in scena sulla piazza Rossa di Mosca l’attesa parata per festeggiare la vittoria nella seconda guerra mondiale, a Strasburgo invece si celebrerà la festa dell’Unione. Il 9 maggio del 1950 il ministro degli Esteri francese Robert Schuman pronunciava il discorso che sarebbe passato alla storia come fondativo di quella che poi sarebbe diventata l’Ue. E oggi al Parlamento europeo di Strasburgo si conclude pure la Conferenza sul Futuro dell’Europa, il processo partecipativo dal basso durato un anno, con il coinvolgimento dei cittadini, per immaginare la riforma dell’Ue. L’Eurocamera avvierà così l’iter di revisione dei Trattati. Ma non sarà un processo semplice. E una proposta sul percorso da seguire arriva da Manfreddel Partito popolare europeo (Ppe) e Antonio ...