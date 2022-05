Watford, ecco chi è il favorito per la panchina (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo la retrocessione e l'addio del tecnico Roy Hodgson, il Watford sta cercando un nuovo allenatore per la prossima stagione. Come riportato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo la retrocessione e l'addio del tecnico Roy Hodgson, ilsta cercando un nuovo allenatore per la prossima stagione. Come riportato...

Advertising

ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Watford-Burnley: Hodgson ritrova Femenia in difesa e schiera Joao Pedro invece di K… - ilveggente_it : ?? #PREMIERLEAGUE #AstonVilla Vs #Norwich e #Watford Vs #Burnley sono due partite della trentacinquesima giornata d… -