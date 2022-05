Walter De Benedetto, è morto a 49 anni l’uomo simbolo della battaglia per la legalizzazione della cannabis (Di lunedì 9 maggio 2022) È morto a 49 anni Walter De Benedetto, l’uomo malato di artrite reumatoide che da anni combatteva in prima fila la battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo terapeutico. l’uomo aveva subito anni fa un processo, poi terminato con assoluzione, per aver coltivato in casa sua cannabis al fine di consumarla ed alleviare i dolori che lo affliggevano costantemente. Walter De Benedetto, la coltivazione di cannabis e il processo Walter De Benedetto, da anni, era il volto di una battaglia che combattono in molti. Affetto da ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Èa 49Demalato di artrite reumatoide che dacombatteva in prima fila laper la liberalizzazionea scopo terapeutico.aveva subitofa un processo, poi terminato con assoluzione, per aver coltivato in casa suaal fine di consumarla ed alleviare i dolori che lo affliggevano costantemente.De, la coltivazione die il processoDe, da, era il volto di unache combattono in molti. Affetto da ...

