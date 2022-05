Walter De Benedetto, chi era e che malattia aveva? Le cause della sua morte (Di lunedì 9 maggio 2022) Walter De Benedetto era uno dei simboli della lotta per la legalizzazione della cannabis a scopo terapeutico. Purtroppo non potrà continuare la sua battaglia, si è spento all’età di 59 anni. Walter De Benedetto, chi era e che malattia aveva Walter De Benedetto aveva 59 anni e si è spento dopo una lunga malattia. Il suo nome così come la sua storia sono diventati famosi negli ultimi anni. L’uomo, che viveva a Olmo, nel comune di Arezzo, era malato di una grave forma di artrite reumatoide. Walter era diventato uno dei simboli della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo terapeutico. Infatti, nell’aprile di un anno fa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 9 maggio 2022)Deera uno dei simbolilotta per la legalizzazionecannabis a scopo terapeutico. Purtroppo non potrà continuare la sua battaglia, si è spento all’età di 59 anni.De, chi era e cheDe59 anni e si è spento dopo una lunga. Il suo nome così come la sua storia sono diventati famosi negli ultimi anni. L’uomo, che viveva a Olmo, nel comune di Arezzo, era malato di una grave forma di artrite reumatoide.era diventato uno dei simbolibattaglia per la liberalizzazionecannabis a scopo terapeutico. Infatti, nell’aprile di un anno fa ...

elio_vito : È scomparso Walter De Benedetto ?? Da anni malato, si era battuto per la cannabis terapeutica, della quale aveva bis… - Tg3web : È morto ad Arezzo Walter De Benedetto, un simbolo della battaglia per la liberalizzazione della cannabis a scopo te… - Piu_Europa : Questa notte ci ha lasciati Walter De Benedetto. Ha lottato tanto, non solo contro la malattia ma per cambiare ques… - ovunqueproteggi : RT @abuondiritto: Ci ha lasciati Walter De Benedetto che era stato processato per aver coltivato la cannabis che alleviava le sue sofferenz… - EdoardoGiusto : RT @marcocappato: Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di uno Stat… -