Von der Leyen sull’ingresso dell’Ucraina nell’Ue: «Entro giugno il parere della Commissione» (Di lunedì 9 maggio 2022) La Commissione europea punta a dare il suo parere sull’ingresso dell’Ucraina in Ue «Entro giugno». A dirlo è la presidente dell’esecutivo europeo, Ursula von der Leyen, dopo un colloquio telefonico avuto oggi, 9 maggio, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Von der Leyen ha scritto su Twitter: «Nella giornata dell’Europa abbiamo parlato del supporto dell’Ue al percorso europeo dell’Ucraina. Non vediamo l’ora di ricevere le risposte al questionario per la candidatura a membro dell’Ue. La Commissione punta a dare il suo parere a giugno». L’8 aprile scorso, con un gesto simbolico, von der Leyen aveva consegnato nelle mani di Zelensky la busta con il questionario ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) Laeuropea punta a dare il suoin Ue «». A dirlo è la presidente dell’esecutivo europeo, Ursula von der, dopo un colloquio telefonico avuto oggi, 9 maggio, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Von derha scritto su Twitter: «Nella giornata dell’Europa abbiamo parlato del supporto dell’Ue al percorso europeo. Non vediamo l’ora di ricevere le risposte al questionario per la candidatura a membro dell’Ue. Lapunta a dare il suo». L’8 aprile scorso, con un gesto simbolico, von deraveva consegnato nelle mani di Zelensky la busta con il questionario ...

