Volley femminile, finale playoff 2022. Conegliano per chiudere, Monza per allungare la serie. (Di lunedì 9 maggio 2022) Conegliano per chiudere, Monza per allungare la serie. In pochi, sull’1-0 nella serie e sul 2-0 per Monza in gara2, avrebbero scommesso sulla rimonta delle venete che invece hanno dimostrato tutta la loro caparbietà piazzando una serie di sei set a zero che ha annichilito una Vero Volley che tanto bene ha fatto per una partita e mezzo ma che ora si trova spalle al muro, più di quanto non lo fosse la Imoco sullo 0-2 di gara2. La Imoco è tornata saldamente nel ruolo di super favorita con una gara3 giocata su livelli nettamente superiori alle prime due partite, complice anche un calo vistoso nella qualità del servizio di Monza che difficilmente sabato sera a Villorba ha messo in scompiglio la ricezione delle ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022)perperla. In pochi, sull’1-0 nellae sul 2-0 perin gara2, avrebbero scommesso sulla rimonta delle venete che invece hanno dimostrato tutta la loro caparbietà piazzando unadi sei set a zero che ha annichilito una Veroche tanto bene ha fatto per una partita e mezzo ma che ora si trova spalle al muro, più di quanto non lo fosse la Imoco sullo 0-2 di gara2. La Imoco è tornata saldamente nel ruolo di super favorita con una gara3 giocata su livelli nettamente superiori alle prime due partite, complice anche un calo vistoso nella qualità del servizio diche difficilmente sabato sera a Villorba ha messo in scompiglio la ricezione delle ...

