Volkswagen - Vogliamo la leadership globale dellelettrico | ma la filiera non è ancora pronta

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 9 maggio 2022) Laintende conquistare ladel mercatodelle elettriche entro il 2025, ma davanti a sé si trova ad affrontare numerosi ostacoli a partire dalle forniture e dalladelle batterie,sottodimensionata rispetto alle esigenze. Non solo: in ballo c'è sempre la concorrenza dell'attuale numero uno del segmento, la Tesla. "Sarà una competizione serrata ma non molleremo mai", ha sottolineato l'amministratore delegato del costruttore tedesco, Herbert Diess, nel corso del summit Future of the Car organizzato dal Financial Times. Ed è lì che Diess ha riconosciuto l'inattesa forza della Casa californiana: Devo dire che non ci aspettavamo che il nostro principale concorrente statunitense fosse così veloce e ben preparato", ha ammesso il top manager tedesco. Problemi di ...