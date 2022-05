Vladimir Putin | un video sconcertante | sorpreso così in tribuna alla parata | com' è ridotto lo zar | Guarda

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ed eccoci al 9 maggio, l'attesissimo giorno delladella Vittoria a Mosca. Il giorno del discorso di: né guerra totale né segni di pace, ma accuse all'Occidente e la difesa a spada tratta dell'invasione in Ucraina. Lo zar ha rivendicato la cosiddetta "operazione militare speciale", pur senza annunciare alcun tipo di step successivo.evita accuratamente di pronunciare la parola guerra,come si tenevavigilia delle celebrazioni. Come detto, le accuse sono tutte all'Occidente, che "non ha voluto ascoltarci". Fari puntati ovviamente sul presidente russo: come è noto si è a lungo speculato sulle sue condizioni di salute negli ultimi mesi, tra voci relative a un tumore, al parkinson o a forme di demenza. E in effetti, le condizioni di ...

Advertising

fattoquotidiano : 'COMBATTETE CONTRO I NAZISTI' Ecco uno dei passaggi del discorso di Vladimir Putin. Qui si rivolge a chi sta combat… - fanpage : ULTIM'ORA Le parole di Vladimir #Putin nel suo discorso dalla Piazza Rossa a Mosca in occasione della parata del… - RaiNews : La limousine russa cabriolet Aurus è un'auto fortemente voluta dal presidente Vladimir Putin che punta a sfidare il… - serenabianchini : Quello che ieri ho visto su @La7tv a @nonelarena da attenzionare: si sta andando verso una guerra dei talk, paralle… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Oggi è il giorno della Vittoria, ma dal discorso di Vladimir Putin è mancato qualsiasi riferimento ad… -

'Fare di tutto affinché l'orrore di una guerra globale non si ripeta'. Non sale la scala delle minacce il messaggio diche in molti si aspettavano diverso per il 77esimo anniversario della Vittoria sulla Germania nazista. 'Oggi state combattendo per i nostri nel Donbass, per la sicurezza della nostra ...Cari compagni! Oggi i miliziani del Donbass, insieme ai combattenti dell'esercito russo, stanno combattendo nella propria terra, dove i combattenti di Svyatoslav eMonomakh, i soldati di ...Lunedì, 9 maggio 2022 Home > aiTv > Ucraina, Putin al V-Day: "Orrore guerra globale non si ripeta" Mosca, 9 mag. (askanews) - "Fare di tutto affinché l'orrore di una guerra globale non si ripeta". Non ...Un videomessaggio ricco di significati quello pubblicato sui social dal presidente ucraino Zelensky che attacca Putin senza mai nominarlo ...