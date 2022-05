Vladimir Putin, la foto impressionante: mentre marcia col Reggimento degli Immortali... | Guarda (Di lunedì 9 maggio 2022) E alla fine venne il 9 maggio, l'attesissimo giorno della parata della Vittoria a Mosca, il giorno in cui la Russia celebra la vittoria sul nazismo. Un giorno in cui si temeva la dichiarazione di "guerra totale" da parte di Vladimir Putin, che però non è arrivata. Così come non è arrivata nessuna apertura alla pace. Dallo zar, durissimi attacchi all'Occidente e la difesa a spada tratta della cosiddetta "operazione militare speciale", ovvero dell'invasione dell'Ucraina. Un Putin che è apparso un poco dimesso. Addirittura un video lo mostra assistere alla parata con una coperta sulle gambe, coperta che aveva soltanto lo zar: nessuna, delle persone sedute sul palco d'onore, si copriva in modo simile. Circostanza che ovviamente ha rilanciato le voci relative allo stato di salute di Putin: come sta davvero? È malato? ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) E alla fine venne il 9 maggio, l'attesissimo giorno della parata della Vittoria a Mosca, il giorno in cui la Russia celebra la vittoria sul nazismo. Un giorno in cui si temeva la dichiarazione di "guerra totale" da parte di, che però non è arrivata. Così come non è arrivata nessuna apertura alla pace. Dallo zar, durissimi attacchi all'Occidente e la difesa a spada tratta della cosiddetta "operazione militare speciale", ovvero dell'invasione dell'Ucraina. Unche è apparso un poco dimesso. Addirittura un video lo mostra assistere alla parata con una coperta sulle gambe, coperta che aveva soltanto lo zar: nessuna, delle persone sedute sul palco d'onore, si copriva in modo simile. Circostanza che ovviamente ha rilanciato le voci relative allo stato di salute di: come sta davvero? È malato? ...

